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Vali Çınar korucularla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, merkezde görev yapan korucularla bir araya geldi.

Polisevinde öğle yemeğinde güvenlik korucularıyla bir araya gelen Vali Ahmet Çınar, asker ve polisteki disiplinin korucuları için de şart olduğunu vurguladı. Güvenlik korucularının asker ve polisten farkı olmadığını belirten Vali Çınar, "Terör örgütünün belini kırdık. Bundan sonra asıl amacımız lojistik destek dediğimiz, destek veren, propaganda yapanlara yönelik olacak. En sert şekilde karşılık verilecek. İyiye son derece merhametliyiz devlet olarak. Biz iyilerin hizmetkarıyız. Biz Bitlis'in, Bitlislilerin hizmetkarıyız. Görev aldık, emanet aldık; buna ihanet etmeyiz. Bitlislilere hizmetkar olmaktan şeref duyarız. Kötülere de zerre kadar merhametimiz olmayacak. Hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacak" dedi.

(VO-MSA-Y)



19.04.2017 16:30:11 TSI

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