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İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasından 23 Nisan için özel konser



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de 2. yıl kutlaması için özel bir konser verdi.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 3 senfonik orkestra ve korodan oluşan 400 çocuk ile sahne aldı. Orkestraya ayrıca, ünlü viyola sanatçısı Efdal Altun da katıldı.

Atatürk Kültür Merkezini dolduran izleyicilere harika bir konser veren çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çaldılar. Konserde öncelikle klasik müzik eserleri, Türk Marşı ve Pembe Panter film müzikleri yer aldı. Daha sonrada Efdal Altun çocuklarla beraber müzik mizah sentezli performansını sergiledi. Altun, müzik dedektifi göreviyle sahnede çocukların performanslarını eğlenceli bir hikayeyle değerlendirdi sonrasında da İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasına "Müzik Dünyasına Giriş Belgesi" verdi.

Altun'un geliştirdiği çocuklara yönelik müzik mizah projelerinin ilkini geçtiğimiz yıl İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirmişti. Türkiye'deki ikinci performansını da İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrasına özel hazırladığı içeriği ile gerçekleştirdi.

Konser sonunda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Türkiye, Eskişehir'in cumhuriyet kenti olma özelliğini bir kez daha anladı. Atatürk'ün oluşturmuş olduğu devrimleri, demokrasiyi, gazi parlamentoyu koruduğunuz için sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Ne ekerseniz, onun karşılığını alıyorsunuz. Bu çocukların hepsi birer fidan. Bu çocuklar büyüdüğünde, hepsi birer Atatürk olacak. Gençlerimiz olmasaydı, bu orkestra olmasaydı, Efdal Altun'u tanıyacak mıydık? Çocuklarımızla beraber bize bu deneyimi yaşatan Efdal Altun'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konsere katılarak orkestradaki çocuklara büyük destek olan viyola sanatçısı Efdal Altun, "Başkanımın da dediği gibi bu ilhamlara çok ihtiyaç var. Dünyada da bazı ülkelerde; mesela Venezuela örneğini verebilirim, orada da çocuk orkestraları çok sayıda ve inanılmaz bir gelişim var. Fakat burada bu gece yaşadığım enerji ve atmosfer, onu çok çok daha katlayacağımız hissini verdi bana. Buradan tüm Türkiye'ye yayılacak, olağanüstü bir örnek. Ben, başkanımı ve bütün belediyeyi gönülden kutluyorum" dedi.

Konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, "İki yıl oldu ve şu noktaya geldik. Bu inanılmaz bir şey. En önemlisi de bu çocuklar büyüdükçe, bu şehirde bu çocuklarla birlikte olacağız. Herhalde insanın yaşlanmak isteyeceği şehir burası olur" şeklinde duygularını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Bu mutluluğu bize yaşatan önce çocuklarımıza sonra sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş da orkestraya teşekkür ederek, böyle bir çalışmanın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, senfoniye destek veren kuşu ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

(İHA-MET-Y)



19.04.2017 16:35:38 TSI

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