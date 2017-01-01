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Hakkari'de doğaya keklik bırakıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:32
Hakkari'de doğaya keklik bırakıldı
Hakkari'de doğaya keklik bırakıldı
- Doğaya bırakılan keklikler özgürlüğe kanat çırptı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen keklikler, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Karakol Komutanlığı tarafından yapılan yol arama ve kontrol noktasında Mardin iline götürülmek üzere olan 9 keklik ele geçirildi. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen keklikler; Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, Mühendis Halime Temirağa ve beraberindeki ekip tarafından Otluca köyü Uyanık Mahallesi Şeyh Musa Türbesi yakınlarında doğaya bırakıldı.
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü Karakol Komutanlığı tarafından yapılan yol arama ve kontrol noktasında bir araç içerisinde 9 kekliğin ele geçirildiğini söyledi. Yılmaz, "Bu keklikler, Hakkari'den Mardin iline avcılar tarafından götürülmekteydi. Şahısların ifadeleri karakol komutanlığı tarafından alındıktan sonra keklikler tutanakla ekiplerimize teslim edildi. Bizde de iki gün kaldıktan sonra şu anda kendi yaşam alanları olan doğaya bırakıyoruz. Şu an kekliklerin üreme dönemidir. Başka illerden gelerek tuzak kurup keklikleri avlayarak il dışına götürenler var. İnsanlarımız dağlarına sahip çıksınlar ki gelecek nesillerde keklikleri doğada görsün ve bu hepimizin görevidir" dedi.
(FT-MSA-Y)

19.04.2017 16:40:24 TSI
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