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OSB yolunda çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giden yolda sertleştirme ve zemin sıkıştırma çalışması başlattı.

Her gün yaklaşık 20 bin kişinin kullandığı OSB yolu, Aksaray Belediyesi tarafından asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Ağır tonajlı araçların geçmesi ve olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan OSB yolunda Aksaray Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri, 6 bin metre uzunluğundaki yolda 80 santimetre derinliğinde sertleştirme ve zemin sıkıştırma çalışması yapıyor. Yetkililer, yoğun şekilde yapılan çalışmaların ardından OSB yolunun asfaltlanarak hizmete sunulacağını kaydettiler.

(YC-AH-Y)



19.04.2017 16:40:42 TSI

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