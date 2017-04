YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatsa'da Turizm Haftası etkinliği

Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Sehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük Lisesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda yapılan etkinliğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, SYDV Müdürü Nevzat Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire ve kurum amirleri katıldı.

Düzenlenen program sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Ali Yazgı, '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında keşke ikramı yapıtlarını söyledi. Yazgı, "Yurdumuzun, tabiat ve tarih zenginliğiyle turizm bakımından eşsiz bir hazineye sahip. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye'yi her mevsimde, her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesi, Türkiye kadar uzun ve zengin tarihin mirasına sahip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bizim topraklarımızdadır. Sözün kısası, Türkiyemiz bir turist cennetidir" dedi.

Okul yönetimi her Turizm Haftası olduğu gibi bu sefer de davetlilere bölgenin yöresel yemeği olan keşkek ikramı yaptı.

