19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatsa'da Turizm Haftası etkinliği

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:33
Fatsa'da Turizm Haftası etkinliği
Fatsa'da Turizm Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Sehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük Lisesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.
Okulun toplantı salonunda yapılan etkinliğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, SYDV Müdürü Nevzat Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire ve kurum amirleri katıldı.
Düzenlenen program sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Ali Yazgı, '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında keşke ikramı yapıtlarını söyledi. Yazgı, "Yurdumuzun, tabiat ve tarih zenginliğiyle turizm bakımından eşsiz bir hazineye sahip. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye'yi her mevsimde, her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesi, Türkiye kadar uzun ve zengin tarihin mirasına sahip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bizim topraklarımızdadır. Sözün kısası, Türkiyemiz bir turist cennetidir" dedi.
Okul yönetimi her Turizm Haftası olduğu gibi bu sefer de davetlilere bölgenin yöresel yemeği olan keşkek ikramı yaptı.
(AA-SLH-Y)

19.04.2017 16:41:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatsa'da &quot;Ordulu Şehitlerimiz Fotoğraf ve Envanter Sergisi&quot; açıldı
YEREL

FATSA'DA "ORDULU ŞEHİTLERİMİZ FOTOĞRAF VE ENVANTER SERGİSİ" AÇILDI
Bakan Çelik'in &quot;TMO&quot; açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi
YEREL

BAKAN ÇELİK'İN "TMO" AÇIKLAMASI FINDIK ÜRETİCİLERİNİ SEVİNDİRDİ
Altınordu'nun en büyük caddesi trafiği kapatılıyor
YEREL

ALTINORDU'NUN EN BÜYÜK CADDESİ TRAFİĞİ KAPATILIYOR
ODÜ'ye su için gölet inşa ediliyor
YEREL

ODÜ'YE SU İÇİN GÖLET İNŞA EDİLİYOR
Fatsa Belediyesi ve Milli Eğitim işbirliği
YEREL

FATSA BELEDİYESİ VE MİLLİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ
Ordu'da &quot;Tiyatro Festivali&quot; başladı
YEREL

ORDU'DA "TİYATRO FESTİVALİ" BAŞLADI
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Ünye Belediyesinden 3 ayda 13 çocuk parkı
YEREL

ÜNYE BELEDİYESİNDEN 3 AYDA 13 ÇOCUK PARKI
Fatsa meydanına kavuşuyor
YEREL

FATSA MEYDANINA KAVUŞUYOR
Öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi
YEREL

ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRLERİ BİLGİLENDİRİLDİ
Fatsa'da referandum değerlendirme toplantısı
YEREL

FATSA'DA REFERANDUM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Kadınlar resim yeteneklerini sergiledi
YEREL

KADINLAR RESİM YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü