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Cumhuriyet Üniversitesi sanat günlerine ev sahipliği yapıyor



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu başladı.

Resim, müzik, heykel, fotoğraf alanlarındaki gelişmeleri ve bu alanlardaki akademik çalışmaları ele almak amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri Sempozyumu düzenleniyor. Prof. Dr. Erol Başara, Prof. Dr. Hakkı Turabi, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar gibi akademisyenlerin bildiri sunduğu sempozyum, sanat alanındaki 'Güncel Sanatta Yaratıcılık Sorunu' başlığı altında birçok konuya eğiliyor.

Sanat Günleri Sempozyumu kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları da yapılıyor.

(UY-Y-)



19.04.2017 16:41:12 TSI

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