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Başkan Tuna: "Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:36
Başkan Tuna: "Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz"
Başkan Tuna: "Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, insanların artık alışılmış kent yaşamının dışında doğayla iç içe zaman geçirmek ve sosyal faaliyette bulunmak istediklerini belirterek, "Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.
Başkan Tuna, Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, birçok doğal ve tarihi zenginliğe sahip Toroslar ilçesinde turizmi geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Mersin'in deniz, doğa ve yayla turizmine cevap verebilecek önemli bir kent olduğunu vurgulayan Tuna, ancak yeterli tanıtımın yapılamaması nedeniyle kentin turizm yönünden zayıf kalındığını ifade etti. Göreve geldikleri 13 yıldan bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalarda tarihi ve kültürel değerlere sahip çıktıklarını dile getiren Tuna, amaçlarının Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmak olduğunu belirtti.
Tarihi ve turistik mekanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgiler veren Tuna, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve kentimiz için ulusal ve uluslararası öneme sahip bir kültür mirası olan Yumuktepe Höyüğü'nün ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla Mersin Üniversitemizle ortak bir proje hayata geçirdik. Höyüğü çekim merkezi haline getirmek amacıyla höyük çevresinde yaptığımız yürüme yolları ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra Osman Muzaffer Koçaşoğlu Parkında Yumuktepe Höyüğü Ziyaretçi Merkezini hizmete açtık. Turizmci arkadaşlarımızın da ifadesine göre, özellikle kurvaziyer turizminin gelişmesi ile birlikte kent merkezine yakın olan Yumuktepe'nin doğru tanıtıldığında turizme katkı sağlayacağına inanıyorum. Yine ilçe sınırlarımız içerisindeki Aladağ ile Hacgediği Mahallelerimiz arasında bulunan tarihi Kızılgeçit Köprüsü'nü yaptığımız peyzaj ve düzenleme çalışmaları ile gün yüzüne çıkardık. Ayrıca Çağlarca Mahallemizde bulunan Sunturas Şelalesi çevresinde de gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarıyla şelale Mersin'in en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri haline geldi" ifadelerini kullandı.
İnsanların artık alışılmış kent yaşamının dışında doğayla iç içe zaman geçirmek ve sosyal faaliyette bulunmak istediklerinin altını çizen Tuna, şunları kaydetti: "6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla Toroslar'ın köyleri mahalle oldu ama doğal yaşama zarar vermeden köy yaşantısının devam etmesini istiyoruz. Fiziki anlamda da merkez mahallelerimizde ne varsa aynısı olması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Toroslar Belediyemizin bir sahil kıyısı yok ama yaklaşık 300 bin insanımızın yaşadığı Toroslar'da yayla ve eko turizmini geliştirmek suretiyle bölgemize katma değer sağladığımız bir takım çalışmalarımız oldu. Yeni genişleyen coğrafyamızda, beş kalemiz belediyemiz hizmet alanımıza dahil edildi. Bu kalelerimizden biri olan Soğucak Mahallemizdeki Belenkeşlik kalesinin revize edilmesiyle ilgili bir çalışma yaptık ve bu çalışma sonunda çok güzel bir eseri ortaya çıkardık. Diğer kalelerin de revizyon çalışmalarını devam ettiriyoruz. Güzelyayla'da bir sosyal tesisimiz var."
Projeleri arasında yer alan Bungalov Yayla Evleri'ni de yapacaklarını bildiren Tuna, şöyle devam etti: "Yazın ve karın yoğun yağdığı kış aylarımızda insanlarımızı inşallah bu tesislerimizde konaklatacağız. Günü birlik turlar yaparak ilçemizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesini ve doğal meyve ve sebzelerin yerinde alınmasını sağlayacağız. İnsanlarımızın Yörük yaşamını da tanımaları için 2 bin 200 rakımlık platoda, Dümbelek Boğazının üstünde çadırlar kurarak Yörük turizmini yaşatmayı ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Toroslar Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Çalışma Komisyonumuz da ilçemizde yayla ve eko turizmi ile ev pansiyonculuğunu geliştirmek amacıyla bir takım çalışmalar yapmaktadır. Hayata geçirdiğimiz ve hayal ettiğimiz çalışmalarla amacımız, özlenen doğal yaşantıyı Toroslar'da herkese göstermektir. Doğal yaşamın içerisinde olmak isteyen insanlarımızı Toroslarımıza bekliyoruz. Sloganımız da Toroslar, doğaya açılan kapı."
(KYM-Y)

19.04.2017 16:45:14 TSI
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