19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye finali için Şırnak öğrenci kafilesi yola çıktı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:40
Türkiye finali için Şırnak öğrenci kafilesi yola çıktı

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü'nün düzenlediği 'Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı'nda' dereceye giren öğrenci kafilesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finaline katılmak üzere yola çıktı.
Şırnak il birincileri 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılmak üzere 8 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen ile birlikte yola çıktı. Öğrenci kafilesini TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ve TÜGVA Şırnak Lise Koordinatörü Sabri Yorga uğurladı. TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, "Daha önce Şırnak'ta iki oturum halinde düzenlediğimiz liseler arası münazara yarışmasında dereceye giren 8 öğrenci İstanbul'da 'Toplumsal Rollerimiz', 'Özgürlük mü Adalet mi?', 'Gündelik Hayatta Doğruluk', 'Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi', 'Popüler Kültür', 'Bilgi Kaynaklarımızın sorgulanması', 'Çevre ve Doğa Bilinci' ile 'Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele' başlıklı 8 ayrı temada Şırnak'ı temsil edeceklerdir. Gençlerin, toplum ve gençliğin sorunlarını doğrudan ele alacağı ve müzakere ederek kendi fikirleriyle bu sorunların çözümüne katkı sunacağı bir platformda bir araya gelecekler. Komisyonlara ayrılacak olan öğrenciler, belirlenmiş temalar üzerinden tartışmalara dahil olmak suretiyle, tartışma konularına dair fikir sahibi oldukları gibi müzakere kültürünü ve usullerini de bizzat uygulayarak öğrenmiş olacaklar" dedi.
(MY-AKK-Y)

19.04.2017 16:48:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şırnak 2. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

ŞIRNAK 2. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Sattığı kablo için &quot;çalındı&quot; ihbarı yaptı
YEREL

SATTIĞI KABLO İÇİN "ÇALINDI" İHBARI YAPTI

Şırnak'ta terör operasyonu
YEREL

ŞIRNAK'TA TERÖR OPERASYONU
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
YEREL

ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST TESLİM OLDU
Silopi'de fırtına öğrencilere zor anlar yaşattı
YEREL

SİLOPİ'DE FIRTINA ÖĞRENCİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü