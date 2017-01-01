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EDİKAB Encümen üyeleri belirlendi



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB), bir yıl boyunca görev yapacak Encümen ile Plan Bütçe Komisyonu üyelerini belirledi.

EDİKAB Nisan Ayı Olağan Toplantısı Edirne Belediye Başkanı ve EDİKAB Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Edirne Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

2016 yılı faaliyet raporu ve 2016 yılı kesin hesabının görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği EDİKAB Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda bir yıl boyunca görev yapacak olan Encümen üyelerinin de seçimi gerçekleştirildi. Gizli yapılan oylamanın sonucunda EDİKAB Encümen Üyeliğine, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Birlik Meclisi'nden Refik Şahin ile Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu seçildi.

Açık oylamayla yapılan oylamada ise EDİKAB Plan Bütçe Komisyonu'na Cüneyt Acar, Aydın Koruyan, Necmettin Fidan, Ertan Alada ve Mehmet Uzun seçildi.

(KU-MK-Y)



19.04.2017 16:48:53 TSI

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