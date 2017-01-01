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Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş AB Projeleriyle desteklenecek

- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cenk Özbaykal, "AB Projeleri Paneli"nde AB fonlarını kullanımı daha etkili sonuçlar alınması için üye ve aday ülkelerin hali hazırda sağladıkları başarılar ile karşılaştıkları zorluklardan elde ettikleri deneyimlerle ilgili katılımcılara önemli bilgiler verdi



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cenk Özbaykal, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayacak stratejik ortaklık projelerinde gençlerin istihdamı, zeytincilik, kuyumculuk gibi destek projeleri hakkında çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Hatay Valiliği himayesinde ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle Hatay'ın Avrupa Birliği fon kaynaklarından daha fazla istifade edebilmesi, ilin proje kapasitesinin artırılması, kamu kurumları ve kaymakamlıkların proje ofisleri çalışanlarının başarılı proje örnekleri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla "AB Projeleri Paneli" düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen panelde konuşan DOĞAKA Hatay Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cenk Özbaykal, hedefler doğrultusunda dış kaynaklı fonlardan bölgenin faydalanması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Özbaykal, katılımcılara DOĞAKA tarafından çözüm projeleri ile ilgili verdiği bilgilerde: "Uyum politikaları çerçevesinde AB fonlarını kullanımı daha etkili sonuçlar alınması için üye ve aday ülkelerin hali hazırda sağladıkları başarılar ile, karşılaştıkları zorluklardan elde ettikleri deneyimi yeni döneme yansıtmaları ve uzun vadeli iktisadi bilimler ve sosyal istikrarın sağlanması için hep birlikte stratejik bir yaklaşım geliştirmeleri gerekmektedir. DOĞAKA olarak bizler bir taraftan desteklerimizle bölgemize kamu fonlarının kalkınma odaklı ve etkin kullanılmasını hedeflerken, diğer bir taraftan söz konusu hedefler doğrultusunda dış kaynaklı fonlardan bölgemizin faydalanması için çaba sarf etmekteyiz. Bu doğrultuda ajans uzmanlarımız tarafından Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri merkez ve ilçelerinde 2010 yılından bu yana binlerce kişiyle eğitimler düzenledik. Ayrıca teknik destek programımız kapsamında da Avrupa birliği programlarına özel eğitimler gerçekleştirdik. 2014 yılında başvurmuş olduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İnsan Kaynaklarını geliştirilmesi operasyonel programı altındaki dezavantajlı kişilerin entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programında bir projemiz başarılı oldu ve uygulama safhasına geçildi. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanabilmek ve bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesine ve sorunların çözülmesine yönelik projeler geliştirebilmek amacıyla ajansımız bünyesinde bir alt birim kuruldu" dedi.

Proje geliştirme ve uygulama alt birimi olarak ilk çalışması olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın programları kapsamında yürütmekte olduğu insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programında başvuru yapıldığını anlatan Özbaykal, "Proje çerçevesinde mesleki yeterlilik kurumu tarafından oluşturulan meslek standartlarının bölgede bilinirliliğini arttırmak üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 150 kişisi işsiz olmak üzere toplam 2 bin 500 kişiye sertifika kazandırılması ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde akredite olmuş bir test merkezi amaçlanmaktadır. Diğer çalışmalarımız ise Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen GASİ Programına yapılan başvurudur. Projenin amacı mültecilerin, göçmenlerin, üçüncü ülke vatandaşlarının iş gücüne hızlı katılımına yönelik çalışmaların desteklenmesidir. Program kapsamında hazırlanan proje ile 600 kişiye dil ve vatandaşlık eğitimlerinin verilmesi, bunlardan kendi işlerini kurmak isteyen 100 kişiye girişimcilik ve mentörlük desteğinin verilmesi ve 400 kişiye ise bölgedeki ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik mesleki eğitim kursları verilmesi planlanmaktadır. Proje ortaklarımız bu projede Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye Göç İdareleri, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Danimarka Mülteci Konseyi ve Avusturya-Türkiye İş Birliği Derneğidir" diye konuştu.

Özbaykal, Erasmus programları kapsamında da birçok projenin var olduğunu ve uygulamaya geçirileceğini kaydederek şöyle konuştu:

"Erasmus programı kapsamında ajansımız tarafından iki proje başvurusu yapıldı. Bir projeye de ortak olunacak, şuan başvuruların hazırlanması aşamasındayız. Başvuru yapılacak konulardan biri Erasmus K2 Stratejik Ortaklık başlığında gerçekleşecek Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayacak şeklinde zeytincilik alanında ekimden atıma, yok edilene kadar bütün süreçleri için Avrupa'daki örneklerinin incelenmesine yönelik olacak. Erasmus K3 başlığı altında ise genç girişimcilere yönelik çalışmaları kapsayan bir başvuru yapılacak. Ortak olunması planlanan başvuru ise Kahramanmaraş Valiliği tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Erasmus K2 kapsamında yapılacak olan kuyumculuk sektörünün geliştirilmesine yönelik proje olacak" kelimelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

(BGY-Y)



19.04.2017 16:53:55 TSI

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