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Turizm Haftası kutlamaları Malatya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Turizm Haftası kutlamaları Malatya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir otelde 'Bölge ve Turizm' konulu bilgilendirme programı yapıldı.

Programda, değişen turist profilleri, turizm ve sosyal medya, havza bazlı turizm, kültür ve turizm yatırımlarında Malatya, gibi konular sunum eşliğinde değerlendirildi.

Programa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Çemişgezek Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş ve bazı ilçelerin kaymakamları ile davetliler katıldı.

Programda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Güngör, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Pars Şahbaz, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Özdemir, İnönü Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Hulusi Binbaşıoğlu, İnönü Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayda Gök ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu da birer sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Programda konuşan Malatya Valisi Toprak, programın önemine değinerek, ortaklaşa yapılan çalışmaların bölge, il ve ilçelerin turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Toprak, artık Türkiye'de turizm politikalarına büyük önem verildiğini kaydederek, yeni düzenlemeler ve çalışmalarla turizmin büyük oranda markalaşabileceğini belirtti.

(HE-BT-SD-Y)



19.04.2017 16:57:49 TSI

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