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Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor projesi tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde İŞ-KUR Müdürü Ali Bingül, KOSGEB Müdürü Mehmet Haşim Karaman ve kadın çiftçiler katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin arttırılması amacıyla, 2017 yılında seçilmiş 16 ilde "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesi başlattı. Proje kapsamında 75 kadın çiftçiye İŞKUR işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 5 gün 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor.

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, "Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/olabilecek kadın çiftçiler tarafından tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önemli olacaktır. "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" 2017 yılında "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" ile 2017 yılında belirlenen 16 ilde (Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Tokat) her bir il için en az 75 kadın çiftçiye İŞKUR işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 5 gün 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecektir" ifadelerini kullandı.

Baş, ''Program kapsamında verilecek uygulamalı girişimcilik eğitimleri Başkanlığımız, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Aktif İş Gücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü" esas alınarak, İŞKUR Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için onay verdiği ve programa aldığı iller de İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Bu program kapsamında Kurumumuz tarafından 17.04.2017-21.04.2017 ve 24.04.2017-28.04.2017 tarihlerinde, 25 kişilik gruplarla, iki etap halinde toplam 72 kadın çiftçiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi yapılacaktır. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadın çiftçiler tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan projeler, geniş katılımlı gerçekleştirilecek olan Proje Pazarında sergilenerek; kadın çiftçilerimizin hazırladığı projelerin Özel Sektörler, STK'lar, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi Kurumlar tarafından destek bulması amaçlanmaktadır. Program kapsamında eğitim alan ve proje fikri olan kadın çiftçilerin eğitim sonunda hazırladıkları projeler İl Proje Değerlendirme Jürisi (Kurum Yetkilisi, KTV Şube Müdürü, Üniversite Temsilcisi, KOSGEB Temsilcisi, Ahiler Kalkınma Ajansı Temsilcisinden oluşan) tarafından değerlendirilecek ve 16 il arasındaki yarışmada ilimizi temsil edecek olan projeler (İl birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün) belirlenecektir. Bakanlığımız tarafından İl birincisine 3.000 TL. İl İkincisine 2.000 TL. Ve İl üçüncüsüne 1.000 TL. Ödül verilecek olup, daha sonra İlimizin de içinde olduğu 16 İl arasında yapılacak olan yarışma sonunda Bölge Birincisine Projesini hayata geçirmek üzere 40.000 TL'ye kadar hibe desteği verilecektir"diye konuştu.

(MB-YE-AG-Y)



19.04.2017 16:57:53 TSI

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