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Selçuk'ta 41. Turizm Haftası kutlanıyor



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından 41'inci Turizm Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başlayan etkinliklere Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Necmi Uyanık, programın açılışında yaptığı konuşmada, şehit ve gazileri rahmetle andıklarını belirterek, "Biz 'Turizm; medeniyetin altın anahtarıdır. Bin çiçekten bir kovana' diyerek yola çıktık. Elif doğruluğundaki bu yolumuzda vatanımız için, İslam alemi için, milletimiz için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ve özellikle sevgili öğrenciler, bu coğrafyada, bu stratejide, bu yaşadığımız atmosferde sizlere çok büyük işler düşüyor. Sizler ve bizler hep birlikte çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Seneye andığımız turizm haftasında daha fazla eserler ekleyerek bu bataklığa girmiş hainlere karşı, darbeci, mandacı zihniyete karşı büyüyen Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü Türkiye modelini daha çok ön plana çıkaracağız, daha çok çalışacağız. Çünkü İslam'ın ışığıyla aydınlanmış bir medeniyetimiz var. Bu bağlamda yetimlerimize ve gazilerimize güçlü bir Türkiye bırakmak için kaosa sürüklenmiş, birbirine düşmüş, İslam dünyasına bir ayna tutmak için kardeş Türk-İslam dünyasının arasına engeller koyan emperyalizmin çizdiği sınırları aşmak ve birleşmek için, medeni bir dünya için turizm diyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda turizm, medeniyetin altın anahtarı olacaktır" diye konuştu.



"Tarihini yaşayan ve yaşatan bir Konya hedefliyoruz"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, turizmin dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden olduğunu, ülke ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, farklı kültürlerin birbirini tanıması, kaynaşması ve evrensel anlamda barışın sağlanmasına da katkı sağladığını söyledi. Konya'nın taşıdığı derin tarihi geçmişiyle pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını, kültür ve inanç turizmi için önemli potansiyeli bünyesinde bulundurduğunu ifade eden Prof. Dr. Okka, "Üniversite araştırma merkezlerimiz, araştırma enstitülerimiz ve konservatuvarımızla da bu konularda önemli görevler ifa edilmektedir. İlimizde ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde Çatalhöyük, Eşrefoğlu Cami, Anadolu Selçuklu Medreseleri, İvriz Kaya Kabartmaları, Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı, Sille, Aya Elena Kilisesi, Kilistra Antik Kenti gibi önemli tarihi eserler Konya'nın kültür ve inanç turizmi açısından potansiyeline göstermektedir. Hedefimiz Konya'yı geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe taşımaktır. Tarihini yaşayan, yaşatan ve geleceğe aktaran bir Konya hedefimizdir. Geçmişte oluşturduğu medeniyetin, ilim ve irfan mirasının günümüze ve geleceğe Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir şekilde korunarak ve geliştirilerek taşındığı bir kadim başkent olmalıyız" şeklinde konuştu.



"Gezdik Konya'yı gördük Dünya'yı büyük beğeni aldı"

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar ise Moğolistan ve kültürel özelliklerini konu alan kısa bir konferans gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bahar'ın konuşmasının ardından, katılımcılarca büyük beğeni toplayan "Gezdik Konya'yı Gördük Dünya'yı" kısa tanıtım filmi izlendi. Sonrasında, günün anısına Turizm Fakültesi tarafından ilk defa verilen Anadolu Selçuklu Kültür ve Turizmine katkıları dolayısıyla Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar ve "Gezdik Konya'yı Gördük Dünya'yı" kısa tanıtım filminin yönetmeni Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarından başarılı genç yönetmen Hacı Mehmet Duranoğlu'na ödülü takdim edildi. Ardından, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Halk Oyunları Ekibi, Türkiye haritası tamamlama gösterisi sundu. Sonrasında, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Karakaya ve Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin hazırladığı Türk Halk Müziği Konseri verildi. Buradaki etkinlikler, Konya Grup Kaşıks Modern Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisiyle devam etti.

26 Nisan'da sona erecek etkinlikler kapsamında, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, Konya Hadimi Parkı'nda Turizm Haftası Şenliği ve Pikniği, Sefa Geldiniz (Han kültürü) tiyatro gösterisi, konferanslar, geleneksel Türk atlı okçuluğu gösterisi, hikayeleriyle kadim Türk Müziği resitali gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

(US-AH-Y)



19.04.2017 16:58:27 TSI

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