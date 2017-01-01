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Adıyaman'da step ve aerobik yarışmaları yapıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:55
Adıyaman'da step ve aerobik yarışmaları yapıldı
Adıyaman'da step ve aerobik yarışmaları yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullararası Step ve Aerobik yarışmaları sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'da bu yıl ilk kez Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen Step ve Aerobik müsabakalarında Gençler Kategorisinde Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldızlar Kategorisinde Türkiye Petrolleri Orta Okulu şampiyon olurken dereceye giren sporcu ve takımlar 5- 7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye Finallerinde Adıyaman'ı temsil edecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Okul sporları olarak ilimizde bu yıl ilk defa Step ve Aerobik branşında faaliyet göstermeye başladık. Tüm branşlarda olduğu Step ve Aerobik branşında da kısa zamanda gördüğümüz ilgi ve öğrencilerimizin başarıları bizleri çok mutlu etti. Bu başarıların meyvesini önümüzdeki yıl katılım sayılarını yükselterek gireceğimiz müsabakalarda elde edeceğimiz dereceler ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve çocuklarımızın performansının her geçen gün artacağına inanıyorum. Bu öğrencilerin hazırlamasında emeği geçen tüm okullarımıza, idarecilerimize, hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarından dolayı kutlarım" dedi.
(CK-SD-Y)

19.04.2017 17:03:01 TSI
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