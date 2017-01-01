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Suriye sınırında kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Ceylanpınar Belediyesine ait parkta devam eden kan bağış kampanyasına ilçe halkı yoğun destek veriyor. Ceylanpınar Belediyesi ile Şanlıurfa Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen kampanyanın 21 Nisan Cuma gününe kadar devam edeceği ibelirtiildi. Kan bağışının insanlar için yararlı olacağını ifade eden Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, "Bağışlayacağınız kanla belki de kaza geçirmiş ya da ameliyat olan bir insanın hayatını kurtaracaksınız. Kan bağışı insani bir yardım olmasının yanı sıra kendi sağlığınız için de çok faydalıdır" diye konuştu.

(UK-SD-HA-Y)



19.04.2017 17:03:26 TSI

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