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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Başkan Sözlü: "Yaşadığımız toprakları bize vatan yapan ecdadımıza sorumluluğumuz var"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:56
Başkan Sözlü: "Yaşadığımız toprakları bize vatan yapan ecdadımıza sorumluluğumuz var"
Başkan Sözlü: "Yaşadığımız toprakları bize vatan yapan ecdadımıza sorumluluğumuz var"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi ortaklığıyla düzenlenecek olan Kuvayi Milliye şenliklerinin basın toplantısında konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, Kuvayi Milliye sayesinde Karaisalı'ya düşman ordularının giremediğini vurgulayarak, Adanalıları şenliğe davet etti.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"
23 Nisan Pazar günü Karaisalı'da düzenlenecek Kuvayi Milliye Şenlikleri için basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve Kuvayi Milliye Derneği Genel Başkanı İrfan Söker katıldı. Toplantıda konuşan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kuvayi Milliye Şenlikleri'nin gelecek nesillerin tarihte verilen mücadeleyi unutmaması için önemli olduğunu belirtirken desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

"Karaisalı için kuvayi milliye önemli"
Toplantıda konuşan Başkan Sözlü, Karaisalı'nın işgale uğramadığını ve Kuvayi Milliye'nin merkezi olduğunu ifade ederken Kuvayi Milliye programlarının Karaisalı için önemli olduğunu vurguladı. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermekten Adanalılar adına mutlu olduklarını dile getiren Başkan Sözlü, "Yaşadığımız toprakları bize vatan yapan, Milli Mücadele'yi veren ecdadımıza karşı sorumluluğumuz var. Kuvayi Milliye kahramanlarının hakkını ödeyemeyiz" dedi.

"Anadolu'dan yükselen ilk ses Adana'dır"
Atatürk'ün "Gidip Toros Dağları'na bakınız; eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez" sözünü hatırlatan Başkan Sözlü, Atatürk'e Milli Mücadele döneminde ilham verenin Adana olduğunu, Milli Mücadele'den sekiz ay önce Atatürk'ün Adana'da bulunduğunu belirtti. Milli bağımsızlık mücadelesinde Anadolu'dan çıkan ilk sesin Adana'dan yükseldiğini söyleyen ve bunu da "Bende bu vekayin ilk hissi teşebbüsü bu güzel Adana'da doğmuştur" diyerek vurguladığını belirten Başkan Sözlü, basın toplantısı sonunda tüm Adanalıları Karaisalı'da düzenlenecek şenliklere davet etti.
(ELF-Y)

19.04.2017 17:04:04 TSI
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