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Darende'de sürücülere reflektör dağıtıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da araç sürücülerine, törenle reflektör dağıtıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası önderliğinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri tarafından sürücülere reflektör dağıtıldı. Reflektör dağıtım töreninde konuşan Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Sekreteri Ali Gök kazaların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını söyleyerek, "Bildiğiniz gibi D-300 karayolu ile bağlantısından dolayı Darende'de binlerce araç geçiyor. Traktörlerin de bu yolu kullanması tehlikeli durum arz ediyor. Biz de oda olarak jandarma ve Bölge Trafik İstasyonu ile buna bir çözüm bulmak istedik ve reflektör dağıtarak ilk adımı attık. Gece yaşanan ulaşımlarda araçların daha rahat fark edilmesi için reflektör takmak son derece önemli, inşallah kazalar azalır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, yoldan geçen traktör ve kamyonet sürücülerine ücretsiz reflektör verildi.

(BT-SD-Y)



19.04.2017 17:04:17 TSI

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