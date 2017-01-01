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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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SANKO Öğrencileri Pormun konferansında Türkiyeyi temsil etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:56
SANKO Öğrencileri Pormun konferansında Türkiyeyi temsil etti
SANKO Öğrencileri Pormun konferansında Türkiyeyi temsil etti

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi MUN Kulübü öğrencileri Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen uluslar arası PORMUN (Pragune Model United Nations) konferansına katıldı.
İspanya ve İrlanda gibi farklı ülkelerinden gelen delegelerin katılımıyla gerçekleşen konferansta Özel SANKO Liseleri öğrencilerinden Başak Umay Kuday, Çağnur Kutsal, Simgül Büyükbeşe ve Burcu Erkılıç Türkiyeyi ve Gaziantep'i temsil etti. Özel SANKO Liseleri öğrencileri, İnsan Hakları, Hukuk, Madde Bağımlılığı ve Suç ile Dünya Sağlık Örgütü komitelerinde başarılı çalışmalar ve sunumlar yaptı.
Özel SANKO Okulları Yabancı Diller Direktörü Sultan Ulu, konferansa katılan öğrencilerin eşsiz tecrübelerle bilgilerine bilgi kattıklarını ve yeni dostluklar kurmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
(LO-SD-Y)

19.04.2017 17:04:43 TSI
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