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Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yarışması ödül töreni düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" yarışması ödül töreni düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını ve Yeşilay Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada Adıyaman'da, 39 kişiye ödül verildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Adıyaman Belediye Konferans Salonunda ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Adıyaman Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Turan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube başkanı Hakan Özöncel, Eğitim-Birsen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kıvanç Özabacı, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Tıp Fakültesi Dekanı Ali Aydın, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ödül töreninde konuşan Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Bağımlıkla mücadele etmek çok önemli, bunla mücadele ederken kötü bağımlıklar zararlı alışkanlıklar diye sürekli konuşuruz. Fakat güzel bağımlıkları da unutmamak gerekiyor. Güzel ülkemiz de çok güzel bağımlıklar da var. Eşinize, dostunuza, annenize bağımlık çok güzel, biz buna sevgi, saygı diyoruz. Vatanımıza, milletimize bağımlılık çok güzel, biz buna ahde vefa diyoruz. Bu güzel değerlere sahip bir ülke umuduyla bir anne bir baba olma umuduyla ben bu programa göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren 39 öğrenciye ödülleri verildi.

(CK-SD-Y)



19.04.2017 17:06:28 TSI

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