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Erdemli Belediyesi şehitler anısına voleybol turnuvası düzenledi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, kurumlar arası 15 Temmuz Şehitleri Anma Voleybol Turnuvası düzenledi.

Turnuvada birinciliği Mehmet Akif Ersoy Okulu, ikinciliği İlçe Emniyet Müdürlüğü, üçüncülüğü Vergi Dairesi Müdürlüğü, dördüncülüğü de Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti. En centilmen takımlar olarak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Adliye seçilirken, turnuvanın en centilmen oyuncuları olarak da seçildi.

Dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa ve madalyalarını Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu takdim etti. Başkan Tollu, Erdemli Belediyesi olarak başta gençler ve çocuklar olarak tüm toplumu kötü alışkanlıklardan korumak amacı ile spora ve sanatsal faaliyetlere yönlendirdiklerini vurguladı. Bu amaçla belediye olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek olduklarını belirten Tollu, katılımcı kurum ve çalışanlarına teşekkürler etti. Sadece spor müsabakalarıyla değil, kültür ve sanat faaliyetleriyle de artık Erdemli'nin ismini her yerde duyurduklarının altını çizen Tollu, sözlerini Erdemli için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

(KYM-Y)



19.04.2017 17:08:36 TSI

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