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Beyşehir'de iki yılda 56 metruk yapı yıkıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çökme tehlikesi bulunan metruk binalar vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezi ve dış mahallelerde yıllardır yıkılmayı bekleyen metruk yapıların zabıta ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalarla yıkımlarının yapıldığını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Beyşehir'de son iki yılda toplam 56 metruk yapının yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Özaltun, "2015 yılında Beyşehir'de 3'ü ilçe merkezi, 42'si ise 13 farklı dış mahallede olmak üzere toplam 45 metruk binanın yıkımı yapıldı. 2016'da bu sayı 11 oldu. Geçen yıl ilçemiz merkezinde 4, 7 farklı dış mahallemizde ise 7 olmak üzere toplam 11 metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Metruk bina yıkımlarının bu yıl da sürdüğünü belirten Özaltun, 2017 yılının başlarından itibaren ise şu ana kadar 2 farklı mahallede 2 yapının yıkıldığını belirterek, "Dönemimizde yıkılmayı bekleyen kullanılamaz durumdaki çok sayıda metruk binanın yıkımı için somut adımlar atmaya başladık. Sahipleri tarafından kullanılmayan bu binalar hem yıkılma tehlikesi arz ediyor, hem de çevresi için görüntü kirliliği oluşturuyordu. Metruk bina yıkım çalışmalarında kurum olarak bazı resmi prosedürleri yerine getirerek bu işlemleri yerine getiriyoruz. Öncelikle metruk bina sahipleri ile istişare ettikten sonra onay vermesi halinde yıkımı gerçekleştiriyoruz. Yıkım için muvafakat vermeyen yapı sahipleri için ise maili inhidam yıkım kararı alarak mülk sahiplerine tebligat yapıp süreci başlatıyoruz. Süreçte verilen mühletin dolması sonrasında mülk sahipleri yıkımı kendileri gerçekleştirmezse kurum olarak çalışmayı kendi iş makinelerimiz marifetiyle yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan yoğun şikayet gelen metruk binaların yıkımı konusunda kararlı bir tutum sergiliyoruz. Bu binalar vatandaşlarımız için tehlike arz edip can güvenliği riski oluşturduğu gibi, mahallelerde görüntü ve çevre kirliliği oluşturuyor. Aynı zamanda, farklı maksatlar için kullanılabilmeyi açık olduğu için mahalle sakinlerini tedirgin eden bu yapılar madde ve uyuşturucu bağımlıları için mekan olarak da tercih edilebiliyor. Bu tehlikenin de yürütülen bu faaliyetlerle önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

(US-AH-Y)



19.04.2017 17:09:28 TSI

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