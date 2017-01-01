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Dumlupınar BİLSEM'den 23 Nisan etkinlikleri

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:07
Dumlupınar BİLSEM'den 23 Nisan etkinlikleri

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel hazırladığı konser ve sergiyi Park Afyon Alışveriş Merkezinde halka sunacak.
Öğrenciler tarafından oluşturulan orkestra müzik dinletisi ve görsel sanatlardan oluşan sergi 22 Nisan 2017 Cumartesi günü Saat 14:30'da Park Afyon Alışveriş Merkezinin ikinci katında törenle açılacak.
Resim sergisi 23 Nisan Pazar günü sabah saat 10:00'dan gece saat 22:00'ye kadar açık olacak. Aynı zamanda Dumlupınar BİLSEM Orkestrası da Pazar gecesine kadar Park Afyon AVM'de belli aralıklarla müzik dinletisi sunacak.
Dumlupınar BİLSEM'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile vatandaşlar konser ve resim sergisine davet edildi.
(GC-

19.04.2017 17:16:19 TSI
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