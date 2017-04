YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özşahin Büro Memur-Sen'in kuruluş yıl dönümünü kutladı

ADIYAMAN (İHA) - Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Kadir Özşahin, Büro Memur-Sen'in kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Özhan, 19 Nisan 1995 yılında kurulan Büro Memur-Sen'in 22. yaşını kutladıklarını belirterek, "Kurulduğumuz günden itibaren kamu görevlilerini hiçbir zaman dininden, ırkından, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmedik, her zaman kamu görevlilerini birleştiren bir sendikal anlayışla hareket ettik. Sendikacılığı kamu görevlilerinin üzerinden siyaset yapan, toplumu bölen, kamplaştıran bir anlayışa hiçbir zaman taşımadık. Kamu görevlilerimizin hakları için mücadele ederken ülkemizin daha fazla demokratikleşmesi, kalkınması, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi gibi konularda da sorumluluğumuzu yerine getirdik. Her zaman haksızlıkların, zalimlerin karşısında, haklının ve mazlumun yanında olduk. Türkiye'nin her demokratik kazanımında mutlaka Büro Memur-Sen'in teri, payı ve imzası vardır. Ülkemizin dar boğazlara girdiği her dönemde sorumluluk aldık. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dimdik durarak, milli iradenin yanında saf tuttuk" dedi.

