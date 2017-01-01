YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuklar için 23 Nisan'a özel eğlenceli atölye çalışması

Çocuklar için 23 Nisan'a özel eğlenceli atölye çalışması



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için eğlenceli bir etkinlik düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak pazar günü saat 14.00'te Sanatçılar Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Plaktan Saat Yapım Atölyesi" etkinliği, 7-12 yaş grubu çocuklara açık olacak. Etkinlikte çocuklar eski plaklardan yapacakları duvar saatleriyle geçmişin anılarıyla tanışacak. 45'lik ve 30'luk plakların kullanılacağı atölye çalışmasında çocuklar, kendilerine verilecek plaklar üzerine sevdikleri çizgi film kahramanlarının, hayvanların ve sayıların figürlerini yapıştırarak kendilerine özel bir tasarım ortaya çıkaracak. Daha sonra çocuklar, hazırladıkları tasarımlara Forum Mersin çalışanlarının yardımı ile saat mekanizmasını, akrep ve yelkovanı takacak. Bu etkinlik sayesinde çocuklar, sadece eğlenmekle kalmayacak aynı zamanda, bu saatleri odalarının duvarına asarak zamanlarını kendi elleriyle yaptıkları bir tasarımla takip etme mutluluğunu da yaşayacak.

(KYM-Y)



19.04.2017 17:20:16 TSI

NNNN

