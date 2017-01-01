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Kulu'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir araçta 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güveni sağlamak için yapılan yol kontrolleri sırasında A.B. idaresindeki otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 700 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Kulu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

(ÖK-AH-Y)



19.04.2017 17:23:04 TSI

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