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Pehlivanlar yağlı antrenmanlara başladı



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü yağlı güreş takımı kış kampını tamamlayarak sezonun ilk yağlı antrenmanına çıktı.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü takım güreşçileri 14-15-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı bir kış dönemi kampı geçirdiklerini vurgulayan Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, "2017 yılının ilk yağlı güreşleri için sporcularımız kispet giyerek çayıra çıktılar. Kış dönemini salonda çalışma yaparak geçirdik. Havaların ısınmasıyla birlikte çayırda çalışmalara başladık.Alaplı güreş sahasında yaklaşık 50 sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Ramazan ayından sonra yapılacak olan Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine yaklaşık 50 sporcuyla katılacağız. Aramıza genç arkadaşlarımızda katıldı. İdmanlarımız havalar güzel gittikçe sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yıl Kırkpınar'da mutlaka madalya kazanmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı da buna göre sürdürüyoruz. Güreşe büyük destek veren Alaplı Belediye Başkanımız Nuri Tekin'e, Alaplı Belediye Başkan Yardımcımız Fikret Aydın'a, güreş ağamız Burhan Alper'e sonsuz teşekkür ediyorum"diye konuştu.

(EY-OA-Y)



19.04.2017 17:23:27 TSI

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