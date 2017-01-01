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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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MİM-DER'den Başkan Gürkan'a plaket

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:15
MİM-DER'den Başkan Gürkan'a plaket
MİM-DER'den Başkan Gürkan'a plaket

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, hizmetlerinden dolayı Başkan Gürkan'a plaket verdi.
Malatya MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, beraberinde derneğin yönetim kurulu üyeleri Abdullah Canpolat, Mehmet Bülbüloğlu, Ahmet Yaman, Fevzi Çelebi ve Gülabi Apaki ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kırteke, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "Biz, başkanımızı, müteahhitlere verdiği desteklerden ve Battalgazi'de yapılan hizmetlerinden dolayı bir plaket vermek için bugün makamında ziyaret ettik. Başkanımıza, Battalgazi'ye, Malatya'ya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Müteahhitler toplumumuzun lokomotif güçleridir. Lokomotif güçlerini daha aktif, daha toplumun önünde gitmesi noktasında çalışmaların devam etmesi açısından, belediye olarak üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülük açısından sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bu sorumluluğumuzun müdriki içerisinde tutum ve davranışlarımızı da ona göre geliştiriyoruz. Tabi müteahhitlerimizle belediyemiz açısından bu hüsnü-niyetin olması bizim açımızdan da önemlidir. Biz tüm sivil toplum örgütleriyle, mesleki örgütleriyle, derneklerle, sendikalarla hakikaten katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yakın çalışma içerisindeyiz. Onların görüş, önerileri, düşünceleri bizim için anlamlıdır, manidardır. Ve bizim yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında da önemli bir etkendir. İnşaat Müteahhitleri Derneğimiz de bizim için anlamlı ve önemlidir. Kendilerini çalışmalarından dolayı kutluyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, MİM-DER Başkanı Kırteke, Başkan Gürkan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
(BT-SD-Y)

19.04.2017 17:23:35 TSI
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