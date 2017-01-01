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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Harran Üniversitesinde turizm sektörü masaya yatırıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:16
Harran Üniversitesinde turizm sektörü masaya yatırıldı
Harran Üniversitesinde turizm sektörü masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından, Şanlıurfa'da turizmin sektörel analizinin ele alındığı bir panel düzenlendi.
Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenen panelin başkanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli yaptı. Panele konuşmacı olarak lokanta işletme sahibi Münire Maral, Bölgesel Turizm Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, otel Genel Müdürü Sibel Okuducu Dellalbaşı ve İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derman Küçükaltan katıldı.
"Şanlıurfa'da kalifiye eleman sıkıntısı var"
Panelin ilk konuşmacısı olan Münire Maral Şanlıurfa'da kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini dile getirerek, "İyi yetişmiş, kalifiye olmuş hiç bir usta açıkta kalmaz, iş sıkıntısı çekmez. Sizler de mesleki anlamda kendinizi geliştirin. Benim açtığım mekandan önce çalışma hayatım olmamıştı. Bu işe girdiğimizde sıfır tecrübeyle, kendimiz gezip gördüğümüz yerlerde, kendimiz değerlendirip, yapılması gerekenleri yaptık. Daha iyisi nasıl yapılır diye kendimizi sorgulayıp mükemmelleşmeye çalışıyoruz. Şehrimizin turizm sektörünün canlı kalmasına çalışmalıyız. Bunun için de işimizi en iyi şekilde yapmalıyız" dedi
"Şanlıurfa'yı en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz"
Rehberlik çalışmaları konusunda konuşan Bölgesel Turizm Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban, 2008 yılında turizm rehberliği serüvenine başladıklarını söyleyerek, "Burada yetişen bir çok arkadaşımız bugün ülkenin farklı bölgelerine gitti. Biz Şanlıurfa'da kalan arkadaşlarla bir dernek kurduk ve şuan 109 rehber hocamız mevcut. Kurumsallaşmaya doğru adım attık. Doğu ve Güneydoğuda 15 il Şanlıurfa'ya bağlıdır. Turizm potansiyeli olarak Şanlıurfa önemli bir yere sahiptir. Biz de oda olarak en iyi rehberleri yetiştirip, bu rehberlerle Şanlıurfa'yı en iyi şekilde tanıtmak, Türkiye'yi en iyi şekilde anlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"En az bir yabancı dil öğrenin"
Turizm için yabancı dilin büyük önemi olduğuna değinen Prof. Dr. Esra Siverekli, "En az bir yabancı dil bilen, turizm sektöründe kokartlı rehber statüsünde arkadaşlarımızın yetişmesi iyi olur. Şanlıurfamızın yerli ve yabancı konuklara en iyi şekilde tanıtabilmeleri, turist rehberlerinin kendilerini en iyi şekilde yetiştirilmeleriyle mümkün olacaktır. Tarihi ve kültürel değerlerimizi çok iyi bilen rehberler sayesinde turizmimiz daha da gelişecektir" diye konuştu.
"Urfa'da oteller ayakta durmakta zorlanıyor"
Şanlıurfa'nın sadece inanç ve kültür turizminden nasibimizi alabildiğini söyleyen otel Genel Müdürü Sibel Okuducu Dellalbaşı, "Son dönemlerde yaşanan olaylarda bölgemizin turizmi etkilemektedir. Şimdilerde Şanlıurfa'da oteller ayakta durmakta zorlanıyor. Biz de sıra gecesi, düğün gibi etkinliklerle ayakta durmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın tanıtılması ve iyi pazarlama yapılması arzusundayız. Şehrimizin hak etiği değeri görmesini istiyoruz" dedi.
Panelde son olarak konuşan Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Şanlıurfa'nın kültürel turizm potansiyeli olarak Türkiye'de en önemli yerlerden birine sahip olduğunu dile getirerek, "Turizm gerçekten geniş kapsamlı bir kavramdır. Mesela dil, din, gastronomi, folklor ve festivaller gibi çok kültürler bu kavramı içine alıyor. Turizm, festivaller, dil, din, folklar olayıdır. Eğer bir turist ziyaret amaçlı geliyorsa bu inanç turizmidir. Bir farklı mensuba ait olan dinin Hristiyan gibi ziyaret ediyorsa bu kültürel turizmdir. Bunlar turizmde ince ayrıntılarıdır. 21 yüzyılda turizmde yükselen iki değer olacaktır. Bunlardan biri çevre, diğeri kültürdür. Şanlıurfa'da turizmin gelişmesi için hem kamuya hem de özel sektöre çok iş düşüyor ve böyle toplantıların da bu gelişimin sağlanabilmesinde önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Yaklaşık bir buçuk saat devam eden panele öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
(Şİ-SD-Y)

19.04.2017 17:24:35 TSI
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