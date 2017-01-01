5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olaylardan dolayı hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
19.04.2017 17:27:30 TSI
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