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5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olaylardan dolayı hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



19.04.2017 17:27:30 TSI

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