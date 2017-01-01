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Sivas'ta yöresel yemekler yarıştı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından '15-22 Nisan Turizm Haftası' dolayısıyla yöresel yemek yarışması düzenledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen yarışma 3 farklı kategoride yapıldı. Yarışmanın ilk gününde hamur işe ve börekler ile ana yemekler yarıştı. Tek tek jüri karşısına çıkarılan yemekler sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirildi. Hamur işi ve börek kategorisinde gerçekleştirilen yarışmaya 10, ana yemekler kategorisindeki yarışmaya ise 20 yemek katıldı. Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp puan verirken, sunumu yapılan yemekler hakkında da bilgiler verildi.

İki gün sürecek olan yarışmada yarın tatlıların yarışacağı belirtilirken, 1'incinin iki çeyrek altın, 2'ncinin bir çeyrek altın, 3'üncünün ise gram altınla ödüllendirileceği öğrenildi.

(UY-Y-)



19.04.2017 17:30:14 TSI

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