YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kastamonu Bursa'ya taşınıyor

Kastamonu Bursa'ya taşınıyor



(Fotoğraflı)



Serkan Akkuş

BURSA (İHA) - Bursa Kastamonulular Derneği (Bursa KASDER) tarafından organize edilen 6'ıncı Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri cuma günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda yapılacak.

Açılışa Kastamonu ve Bursa valilerinin yanı sıra her iki ilin belediye başkanları ve milletvekilleri de katılacak. Açılış öncesi bir araya gelen dernek üyeleri sorunları masaya yatırarak nasıl çözüm bulacaklarını ve derneği nasıl daha ileriye taşıyacaklarını tartıştı. Bursa Kastamonulular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tiftik, 6. Bursa Kastamonu Günleri etkinliğiyle ilgili iki şehir arasında tek yürek sloganıyla şehirler arasında barış ve kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini kaydetti. Turizm işbirliğini artırmanın önemli olduğunu ifade eden Tiftik, "Şehirlerimiz arasındaki ticari işbirliğimizi arttırıyoruz. İki şehre ait markaları buluşturuyoruz" dedi.

Tiftik, Kastamonu'yu Bursa'da marka yapmak istediklerini belirterek, "Eski Bursa'yı geri getiremezsiniz, ama eski Kastamonu'yu yakalamanız mümkün. Ben bunu söylüyorum, fakat bazı arkadaşlar yadırgıyorlar" dedi.

(SA-UU-MŞ)



19.04.2017 17:31:03 TSI

NNNN

