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Kars KYK öğrencilerinden kan bağışı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:25
Kars KYK öğrencilerinden kan bağışı
Kars KYK öğrencilerinden kan bağışı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kars İl Müdürlüğü, Sosyal ve Kültürel sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.
Kredi Yurtlar Kurumu Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda başlatılan Kan Bağışı Kampanyası Kızılay Kan Merkezi ekiplerinin yurtta tertip almasından sonra gönüllü personel ve öğrenciler form doldurulduktan sonra kan vermeye başladı. İlk olarak KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer ve Şube Müdürü Ahmet Aktepe kan bağışında bulundu.
Kredi Yurtlar Kurumu Kars İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, başlatılan kan bağışı kampanyasıyla öğrencilerle birlikte destek verdiklerini belirtti.
Arslanbenzer, "Öğrencilerde sosyal sorumluluk ve çevre bilincini geliştirmek, tarih ve doğaya olan ilgilerini artırmak, gezmelerine ve eğlenmelerine olanak sağlamak amacıyla; sosyal sorumluluk projeleri, çevre faaliyetleri, önemli gün ve hafta etkinlikleri ile gezi ve eğlence programları gerçekleştirdiklerini ve devam eden Kan bağışı tüm yurtlarda gönüllülük çerçevesinde sürdürülecektir" dedi.
(IÇ-AT-Y)

19.04.2017 17:32:52 TSI
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