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Manavgat Belediyesi'nden gözleme şenliği



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, çocuklar için gözleme şenliği düzenledi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Çocuk Kültür Merkezi yetkilileri, 350 çocuğun katılımı ile Gözleme Şenliği organize etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı gözleme şenliğinde çocuklar, hem gözleme yedi hem de eğlendi. Şenlik kapsamında miniklerin ve çocukların gelişimi için oluşturulan hobi bahçesi ve basketbol sahasının açılışı da yapıldı. Hobi bahçesinin bir kısmında velilerin getirdiği meyve ve sebze fidanları yetiştirilirken, diğer kısmında ise minik çocuklar için kumdan oyun alanı bulunuyor. Çocuklarla bolca vakit geçiren Başkan Sözen basketbol sahası ve hobi bahçesinin açılışının ardından çocuklarla basket atma yarışmasına katıldı. Alandan ayrılan Sözen'in etrafını çeviren çocuklar bir daha gelmesi için istekte bulundular. Kurum çalışanlarının ve velilerin birlikte açtığı gözlemeleri minik çocuklara kendi elleriyle yediren Başkan Sözen karşılaştığı ilgiden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.04.2017 17:35:08 TSI

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