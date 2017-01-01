YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım

Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği, nisan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 300 aileye 18 bin TL değerinde yardım ulaştırdı.

Umut Kervanı Platformu Üyesi Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Said Koç, nisan ayı içerisinde 300 muhtaç aileye 18 bin TL değerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi. Çalışmalarının hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Koç, "Dernek olarak her ay yapmış olduğumuz yardımlarımız devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz bu yardımlarımızı daha erkene aldık. Bu yardımlarımızı yaparken birinci dereceden mağdur olan ailelerimizi telefonla arayarak yardımlarını ulaştırdık. Bu ailelerimiz arasında Afganistan ve Suriyeli mültecilerin yanı sıra ilimizde bulunan muhtaç aileler de yer almaktadır. Esnaf ve yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz yardımlarımızdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yardım alan aileler ise, Rahmet Eli Derneği yetkililerine teşekkür etti.

(MD-MSA-Y)



19.04.2017 17:36:47 TSI

NNNN

