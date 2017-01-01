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Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:28
Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım
Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği, nisan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 300 aileye 18 bin TL değerinde yardım ulaştırdı.
Umut Kervanı Platformu Üyesi Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Said Koç, nisan ayı içerisinde 300 muhtaç aileye 18 bin TL değerinde yardım ulaştırdıklarını söyledi. Çalışmalarının hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Koç, "Dernek olarak her ay yapmış olduğumuz yardımlarımız devam ediyor. Daha önce yapmış olduğumuz bu yardımlarımızı daha erkene aldık. Bu yardımlarımızı yaparken birinci dereceden mağdur olan ailelerimizi telefonla arayarak yardımlarını ulaştırdık. Bu ailelerimiz arasında Afganistan ve Suriyeli mültecilerin yanı sıra ilimizde bulunan muhtaç aileler de yer almaktadır. Esnaf ve yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz yardımlarımızdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Yardım alan aileler ise, Rahmet Eli Derneği yetkililerine teşekkür etti.
(MD-MSA-Y)

19.04.2017 17:36:47 TSI
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