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Gölyazı'nın geleceği turizmde

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:36
Gölyazı'nın geleceği turizmde
Gölyazı'nın geleceği turizmde

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turizmde marka haline gelen Gölyazı'ya sahip çıkılması çağrısında bulundu.
Nilüfer Belediyesi, Turizm Haftasını Gölyazı'da kutladı. Gölyazı Meydanı'ndaki törene Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mukaddes Kılıçlar, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Folklor başlayan kutlamalarda davetliler yöresel lezzetleri tatma imkânı buldu. Başkan Mustafa Bozbey, Gölyazı'nın marka haline geldiğini söyledi. Nilüfer ilçesinin Bursa'nın en köklü yerleşim alanı olduğuna dikkat çeken Bozbey, bölgede yapılan çalışmalarla birlikte Nilüfer'in 8 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğunun kanıtlandığını kaydederek, "Biz 'Nilüfer daha eski arkeolojik tarihe sahip' dediğimizde bunu kabul etmeyenleri çok duymuştuk ama geldiğimiz noktada Nilüfer'in ne kadar tarihi bir kent olduğu ortaya çıkmış oldu. Akçalar'daki Aktopraklık tam tamına 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip. 8 bin 500 yıl önce insanlar orada yaşamış, oradan buraya bir çok değeri bırakmış ve bugün gün yüzüne çıkıyor" dedi.
Gölyazı'nın da 2 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, Gölyazı'da oturanların bu tarihe sahip çıkma kültürünü çok iyi öğrenmelerini, hissetmelerini ve içselleştirmelerini istediklerini ifade ederek, "Gölyazı'ya sahip çıkma sorumluluğunu Gölyazılılar başta olmak üzere hepimiz yerine getirmeliyiz. Bu kentin kıymetini, bu alanın değerini çok iyi anlamamız ve görmemiz lazım. Buranın bir metre, iki metre altında 2 bin 500 yıl önce insanların yaşadığını düşünerek buralara sahip çıkmak zorundayız. Gölyazılılar bu konuda çok şanlılar ama değerini bildikleri takdirde şanslılar" diye konuştu.
Gölyazı'da kaçak kazı çalışmaları yapıldığına da dikkat çeken Başkan Bozbey, "Geleceğinizi katlediyorsunuz. Gelecekte çocuklarınızın torunlarının mirasını, gelirini ortadan kaldırmanın mücadelesi veriliyor. Böyle bir şey olamaz. Birçok ülke, 300 yıllık binalarıyla, korudukları değerlerle turizmde sayılı yere gelmiş ve inanılmaz para kazanıyorlar. Benim Gölyazılım burada 2 bin 500 yıllık tarihini yok etmek için çalışıyor. Buna izin vermeyin. İzin vermezseniz, çocuklarınız, torunlarınız, torunlarınızın torunları inanılmaz güzel bir yaşam sürerler ve yaşam kaliteleri yükselir" dedi.
Gölyazı'nın turistik değerine vurgu yapan Bozbey, "2009'dan beri söylüyorum, sizin geleceğiniz gölde değil, sizin geleceğiniz turizmde, hizmet sektöründe. Ama bunu yapabilmeniz için önce siz kendiniz inanmanız lazım. Siz kendiniz inanmazsanız, buraları bir müddet sonra başkaları tarafından alınır-satılır ve siz karşıdan bakmaya başlarsınız. Bunu hiç arzu etmem ve istemem. Buranın yıllardır her şeyini üstlenen sizlersiniz, turizmden oluşacak geliri de üstlenmesi gereken sizlersiniz" şeklinde konuştu.
Gölyazı'ya yapılan yatırımları da anlatan Başkan Bozbey, bu yatırımlardan biri olan Göl Kuşu'nun da kısa sürede hizmete gireceğini söyledi. Gölyazı'ya gelen vatandaşların, Göl Kuşu ile güvenli şekilde gölde gezinti yapabileceklerini söyleyen Mustafa Bozbey, Göl Kuşu'nun bölgede rekabet oluşturmak için değil Gölyazı halkına örnek olması için getirildiğini kaydetti.
Gölyazı halkının Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelere destek vermesini isteyen Başkan Bozbey, "Japon Seyahat Acentaları Birliği'nin Avrupa'da gezilecek 30 kasaba arasında, Gölyazı'ya da yer verdiğine dikkat çekti.
Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mukaddes Kılıçlar da söz alarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gölyazı Halk Forumu da düzenlendi. Halk Forumu'nda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ender Vapur, İmar ve Şehircilik Müdürü Şirin Biçer, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gölyazı Mahallesi Muhtarı İbrahim Şahin ile Tarih ve Turizm Büro Sorumlusu Onur Ulutaş söz alarak Gölyazı'da yapılan çalışmaları anlattılar. Forumda vatandaşların sorularına da cevap verildi.
22 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Gölyazı Nekropol Alanı ziyareti düzenlenecek. Nilüfer'in Çocukları Sanatla Büyüyor Müzik Performansı sergilenek. Barış için Müzik Nilüfer Orkestrası da ilk konserini verecek.
(MŞ)

19.04.2017 17:43:43 TSI
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