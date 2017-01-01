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Sokak kedileri için yeni kedi evleri yerleştirilmeye başlandı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin sokaklarda yaşayan kedileri tehlikelerden koruyup doğal yaşam alanlarında yaşamlarını devam ettirmelerine yönelik gerçekleştirdiği "Kedi Evi" projesi kapsamında yeni kedi evleri belirlenen alanlara monte edilmeye devam ediyor.

100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada mevcut kedi evlerinin yanı sıra 3 yeni kedi evi daha yeni yerlerine yerleştirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada kedi evlerinin yanı sıra beslenme odaklarının da yeni yerlerinde montajları yapılırken su kaplarının da kırık olanları yenileri ile değiştirildi.

2014 yılında bu yana Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için su kabı, beslenme odakları ve kedi evleri şehrin dört bir yanına yerleştirilirken çalışmaların diğer mahalleler ile devam edeceğinin altı çizildi.

(HLD-MEF-Y)



19.04.2017 17:43:48 TSI

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