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TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü'nden Bilgili'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Basketbol alt yapı yerel liglerinde U13 Erkekler kategorisinde il şampiyonu olan TREDAŞ Spor'un yönetici ve sporcuları, şampiyonluklarını TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili ile birlikte kutladı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk programı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, Edirne'de yapılacak Bölge Şampiyonası öncesi TREDAŞ Genel Müdürlüğü'ne geldi. Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, kendisini ziyarete gelen takım ve yöneticiler ile yakından ilgilenerek, bölge şampiyonası öncesi takıma başarılar diledi. Daha sonra kulüp yöneticileri, antrenör ve oyuncular şampiyonluklarını pasta keserek kutladılar.

TREDAŞ Spor, 23-27 Nisan 2017 tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan Marmara Bölge Şampiyonasına gidecek. Bölgenin 12 il birincileriyle yarışacak olan TREDAŞ Spor, bu müsabakalarda da başarılı olup bölge şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmayı hedefliyor.

(HLD-MEF-Y)



19.04.2017 17:44:49 TSI

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