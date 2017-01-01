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Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı çiftçi eğitimlerinde sona geldi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ nüfusunun önemli bir kısmının geçim kaynağı ve ekonomisinin temel bileşenlerinden birisi olan tarım sektörüne hizmet götüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, iki yıldır çiftçi eğitimine ayrı bir yer ve öncelik veriyor.

Bilginin tüm üretim dallarında olduğu gibi tarımsal üretimde de belirleyici role sahip olduğunu kabul eden Tekirdağ Belediye Başkanlığınca Eylül ayı başından beri geceleri kırsal mahallelerde sürdürülen eğitim programlarının sonuna gelindi.

Buğday yetiştiriciliğinde gübreleme, tohumluk seçimi ve ekim teknikleri, buğdayda yabancı ot mücadelesi, baklagiller yem bitkileri üretimi, meraların iyileştirilmesi ve yönetimi, bağcılık, arıcılık, hayvan besleme ve süt sığırcılığında kızgınlık tayini ve döl verimi gibi on bir ayrı konuda gerçekleştirilen çiftçi eğitimlerinde, Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı başında yapılacak uygulamalı arıcılık eğitimi hariç sona yaklaşıldı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan tarafından verilen Mera İyileştirmeleri, Önemi ve Yönetimi konulu eğitim Hayrabolu ilçesinin Tatarlı Mahallesinde gerçekleştirilen programla son buldu. Mera konusunda Şubat ayı başından bu yana 17 ayrı kırsal mahallede yürütülen eğitim çalışmalarına il genelinde oldukça yoğun bir ilginin olduğu; çiftçilerin, özellikle de koyun yetiştiricilerinin büyük ölçüde katıldığı gözlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016/2017 eğitim programı kapsamında yapacağı değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki dönemin konuları belirlenerek eğitime daha fazla önem vereceği belirtildi.

(HLD-MEF-Y)



19.04.2017 17:46:10 TSI

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