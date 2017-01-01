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Ağrı İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut ve ekibi 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeni ile İhlas Haber Ajansı Ağrı Temsilciliğini ziyaret ederek bilgiler verdiler.

'Turizm Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya başlayan Ağrı İl Kültür Turizm Müdürlüğü, kutlamalar kapsamında birçok sivil toplum örgütü ve basın mensuplarını ziyaret ederek hafta hakkında bilgilendirme yaptılar. Bu haftayı Ağrı'da geniş ve kapsamlı bir şekilde kutlamaya çalıştıklarını ifade eden İl Müdürü Ebu Muhsin Bulut, bu yıl 41. Turizm Haftası etkinliklerini başlattıklarını dile getirdi. İHA Ağrı Temsilcisi Ahmet Genç ile bir süre görüşen Bulut ve ekibi daha sonra günün anısına Genç'e İshakpaşa Sarayı görseli olan tablo hediye ettiler.

Ziyarete Ağrı İl Kültür Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut'un yanı sıra Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ ve Güven Sorguç eşlik ettiler.

(AG-AT-Y)



19.04.2017 17:52:43 TSI

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