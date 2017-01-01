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Ölümlü kazanın yaşandığı yol dubalarla büyük araçlara kapatıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun tırın altında kalarak hayatını kaybetmesi sonrası Belediye tarafından mahalle arasındaki yola demir dubalar yerleştirilerek büyük araçların geçişine kapatıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Potbaşı Sokakta 12 Nisan 2017 tarihinde yaşanan trafik kazasında 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar yolun karşısındaki oyun parkına geçmek isterken T.K. (47) idaresindeki 67 TY 925 çekici ve 67 TY 926 dorse plakalı tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Mahalle halkı kaza sonrası yetkilileri defalarca uyarmalarına rağmen tırların mahalle arasındaki yoldan geçişlerinin engellenmemesine tepki göstermiş ve yolu trafiğe kapatmıştı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu mahalleye gelerek alternatif yol açılmasına müsaade etmiş ve tırların bu yolu kullanması sağlanmıştı.

Yaşanan kazanın ardından sokağın girişine "Bu sokağa ağır vasıta girişi yasaktır" pankartı asan mahalle sakinleri, Ereğli Belediyesi'nden yolun her iki tarafındaki girişine büyük araçların geçişlerini engellemek için dubalar konulmasını talep etti. Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri mahallelinin talebi doğrultusunda Potbaşı Sokağın her iki girişine de sadece küçük araçlar geçecek şekilde demir dubalar yerleştirdi.

(VK-(SÖ-Y)



19.04.2017 17:53:12 TSI

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