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Bozüyük Belediyesi 5. 23 Nisan Çocuk Festivali başlıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:47
Bozüyük Belediyesi 5. 23 Nisan Çocuk Festivali başlıyor
Bozüyük Belediyesi 5. 23 Nisan Çocuk Festivali başlıyor

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl beşincisi düzenlenen Çocuk Festivali coşkusu ile kutlayacaklar.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her çocuğun büyük bir coşku ve mutlulukla, doya doya yaşayabilmesi için özen gösterdiği önemli bir etkinlik olan Çocuk Festivalinin bu yıl beşincisi düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören Festivalin bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor. 23 Nisan 5. Çocuk Festivali 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 14:00'da Şenlik Yürüyüşü ile başlayacak ve 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Şenliğin ilk gününde yapılacak Şenlik Yürüyüşü öğrencilerin ve protokolün katılımlarıyla Seramik yolu ile TEB Bankası'nın önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüş boyunca çocuklara sevilen çizgi film kahramanları da eşlik edecek. Program yürüyüşün ardından saat 15:00'dan itibaren ana sınıflarının gösterileri ile devam edecek. İlk günkü gösteriler Halime Hatun Anaokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Bozüyük Anaokulu, Hayme Ana Anaokulu, Ertuğrulgazi İlkokulu ve Zafer İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından sergilenecek. Festivalin ikinci gününde ise devam edecek etkinliklerde Hamza Bey İlkokulu, Toki İlkokulu, Saffet Şeker İlkokulu, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Metristepe İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri Bozüyüklü vatandaşlara sergileyecek.
Festivalin son gününde ise saat 12:00'den itibaren Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak olan oyun parkurlarından çocuklar dilediklerince ücretsiz olarak yararlanabilecek. Yapılacak tüm etkinlikler Bozüyük Belediyesi'nin çocuklara bayram armağanı ve tamamıyla ücretsiz olarak düzenlenirken etkinliklere katılan tüm çocukların doyasıya eğlenmeleri ve unutulmaz bir bayram yaşamaları hedefleniyor.
(FSİ-MET-Y)

19.04.2017 17:54:19 TSI
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