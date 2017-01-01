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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:49
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük'te 2017 yılı il koordinasyon kurulu ikinci toplantısı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2017 yılı İl Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Aktaş "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu amaçla 2017 yılının 2. toplantısını açıyorum. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2017 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları 1.dönem itibariyle görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve yerel ve bölgesel kalkınma bakamından değerlendirmesini yapmak olacaktır. İlimizde, 2017 yılının birinci döneminde (Ocak-Şubat-Mart), Ulaştırma sektöründe 14, Eğitim sektöründe 29, Kültür-Turizm sektöründe 13, Tarım sektöründe 58, Ormancılık sektöründe 66, Enerji sektöründe 9, Madencilik sektöründe 1, Sağlık sektöründe 7, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 5 ve Diğer Kamusal Hizmetleri Sektöründe 46 adet olmak üzere toplam 248 proje ve iş yürütülmüştür.
Yürütülen 248 proje ve işin toplam tutarı 2 milyar 597 milyon 121 min TL olup, bu projelere önceki yıllarda 895 milyon 496 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2017 yılı ödenekleri ise 277 milyon 585 bin TL'dir. 2017 yılında yürütülen 248 adet projenin 10 adedi (% 4) bitirilmiştir. 123 adet (% 50) proje üzerinde ise çalışmalar sürdürülmekte olup, 46 adet (% 18) proje ve işin ihalesi beklenilmektedir. 69 adet (% 28) iş ve projeye ise henüz başlanmamıştır. Söz konusu projeler için dönem sonu itibariyle 19 milyon 517 bin TL harcama yapılmıştır.
İl Koordinasyon Kurulumuzun 2017 yılı 2. toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum" dedi.
Vali Mehmet Aktaş'ın konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve Daire Müdürleri söz alarak 2017 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.
(ÇU-YE-Y)

19.04.2017 17:57:21 TSI
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