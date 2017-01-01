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Trakya Birlik minik bayanlar minik bayan güreşçilerinin başarısı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:00
Trakya Birlik minik bayanlar minik bayan güreşçilerinin başarısı
Trakya Birlik minik bayanlar minik bayan güreşçilerinin başarısı

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Trakya Birlik Spor Kulübü'nü temsil eden sporcular, Afyon'da yapılan Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 2 birincilik, 2 beşincilik ve 2 sekizincilik kazandı.
Trakya Birlik tarafından yapılan açıklamada, "13-15 Yaş grubu Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 17-19 Nisan 2017 tarihlerinde Afyon da yapıldı. Şampiyonaya 47 Kulüpten 250'nin üzerinde sporcu katılırken, müsabakalarda kulübümüzü temsil eden sporcular, 2 birincilik 2 beşincilik ve 2 sekizincilik kazanarak başarılı olmuşlardır. Şampiyonada 40 kilogramda altın madalya kazanan Nazar Kaya ve 44 kilogramda altın madalya kazanan Şeyma Kızmaz 19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceklerdir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Trakya Birlik Spor Kulübümüz, şampiyonaya katılan 47 kulüp arasında Türkiye 5.'si olarak, büyüklerde olduğu gibi miniklerde de başarılı olabileceğini kanıtlamıştır. Nazar kaya 40 kilogramda Türkiye şampiyonu, Şeyma Kızmaz 44 kilogramda Türkiye şampiyonu, Fatma Kızmaz 48 kilogramda Türkiye besincisi, Simge Sarita 62 kilogramda Türkiye beşincisi, Simge Kılsedar 52 kilogramda Türkiye sekizincisi, Zeliha Kocaman 65 kilogramda Türkiye sekizincisi oldu" şeklinde bilgi verildi.
(MA-MEF-Y)

19.04.2017 18:08:38 TSI
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