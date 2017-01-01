YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da Otizm Farkındalık Ayı

Van'da Otizm Farkındalık Ayı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Özel Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan'da başlayan 'Otizm Farkındalık Ayı' nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Nisan ayının Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyada Otizm Farkındalık Ayı olarak kabul edildiğini belirten Özel Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan, otizme dikkat çekmek için bir dizi etkinlikler yapıldığını söyledi. Otizmin bir eksiklik ya da farkındalık değil, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğu olduğunu ifade eden Alkan, "Amacımız, toplumda çok fazla bilinmeyen, içine kapanık olan çocuklarımızı mümkün olduğunca sosyal yaşama dahil etmek, toplum olarak bilinçlenmeyi sağlayabilmek, dikkat çekmek ve farkındalık sağlamaktır" dedi.

Otizm Farkındalık Ayı çerçevesinde öğrencileri Kumbara Sanat Merkezinde eğlendirdiklerini belirten Alkan, "Nisan ayı boyunca otizm farkındalığını sağlama adına yapmış olduğumuz etkinliklere ve çalışmalara ek olarak öğrencilerimizi anneleriyle birlikte merkezimizce hazırlanan müzik dinletisine getirdik. Burada öğrencilerimiz hem güzel vakit geçirdi, sosyalleşti hem de otizmli çocuklarımızı sosyalleştirme, topluma kabullendirme adına güzel ve özel bir etkinlik yaptık" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



19.04.2017 18:10:52 TSI

NNNN

