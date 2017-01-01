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BAL'a yükselme maçında bayrak krizi sahayı karıştırdı

-BAL yükselme maçında gülen taraf Kuşadasıspor oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya - Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Play-Out maçında Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelen Çine Madranspor rakibine 1-0'lık skorla boğun eğdi. Kuşadasıspor bir sezon aradan sonra yine BAL'a çıkarken Çine Madranspor ise iki sezon üst üste ligden düşerek BAL'dan sonra Amatör Süper Lig'e geriledi. Maç sonunda sevinç gösterileri sırasında yaşanan orta çizgiye bayrak dikme krizi sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi.



Taraftarına BAL'a yükselme sevinci yaşatan Kuşadasıspor'da bir taraftar orta sahaya siyah-beyazlı bayrağı dikmeye kalkınca, Çine Madransporlular, Kuşadasıspor'a saldırdı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada polisler güçlükle taraftarı ayırabildi.

Aydın'ı gelecek sezon BAL'da temsil edecek üçüncü takım, Play-Out maçı ile belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grubu Aydın takımları arasında ikinci sırada bitiren Çine Madranspor ile Amatör Süper Ligi ikincisi sırada tamamlayan Kuşadasıspor Play-Out maçında kozlarını paylaştı. Adnan Menderes Stadı'nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

ÖNCE PENALTI KAÇIRDI SONRA KENDİ KALESİNE ATTI

Kuşadasıporlu İlhan'ın dünyaları kaçırdığı maçta 77'de Kuşadasıspor baskısında Madransporlu Sertaç'ın geri pası kaleci Engin Kaya'yı zor durumda bıraktı. Kaleci Engin topa vuramayarak topu kendi kalesine aldı ve Kuşadasıspor da gol perdesini araladı: 1-0. İki takımda son dakikalarda gol için bastırırken, karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Kuşadasıspor, Sökespor ve Bozdoğan Belediyespor ile birlikte Aydın'ı 2017-2018 sezonunda BAL'da temsil etmeye hak kazandı. Kaçırdığı penaltı ve kendi kalesine attığı golle maçın adamı olmayı başaran Sertaç ise takımının ipini çekti. İki sezon üst t üste ligden düşerek BAL'dan sonra Amatör Süper Lig'e geriledi. Çine Madranspor ise 7 sezon aradan sonra Amatör Süper Lig'de mücadele edecek.

BAYRAK KRİZİ

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Kuşadasısporlu oyuncular taraftarı ile BAL'a çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Sevinç gösterileri sırasında bir Kuşadasspor taraftarı siyah beyazlı bayrağı sahanın ortasına dikmek isteyince Çine Madranspor malzemecisi Haydar Yılmaz buna izin vermeyerek Kuşadasporlu taraftara saldırdı. Sahadan ayrılmayan ve üzüntü yaşayan bazı Çine Madransporlu oyuncular da bir anda çıkan kavgaya dahil olarak sahanın karışmasına neden oldu. İki takım arasındaki tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir anda büyürken saha içi ise adeta savaş alanına döndü. İki takım arasındaki kavgayı ise polis ve çevik kuvvet ekipleri önlemeye çalıştı. Saha içinde yaşanan kargaşa sırasında da Kuşadasısporlu taraftarlar tribündeki koltukları kırarak sahaya attı. Ayrıca Çine Madransporlu oyuncular da çevik kuvvet kontrolünde soyunma odasına götürüldü.



Maçtan dakikalar:

19. dakikada Kuşadasporlu Caner ceza sahsı dışından sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada İlhan'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Caner topu iyi kontrol edemeyince Kuşadasıspor mutlak golden oldu.

29. dakikada Kuşadasısporlu Cevdet'in uzaklardan sert vuruşu auta gitti.

36.dakikada soldan Sertaç'ın ortasında ceza alanında önce Suka'nın kafa vuruşunu sonra da Elmin'in vuruşunu Kuşadasıspor kademesi önledi.

51. dakikada Cevdet'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan yaptığı vuruşta Çine Madranspor kalecisi Engin son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

65. dakikada Çine Madarasnspor'lu Sertaç'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası hakem Emre Abar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sertaç kullandığı penaltıyı direğe vurarak auta gönderdi.

70. dakikada Remzi'nin pasında topla buluşan İlhan kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda topu yine kaleci engin'in üzerine vurarak takımını bir golden daha etti.

77. dakikada Kuşadasporlu oyuncuların Çine Madranspor defansına yaptığı baskıda Sertaç'ın geri pasında kaleci Engin inanılmaz bir hata yaparak topu ayağından kaçırdı ve Kuşadasıspor 1-0 öne geçti.



Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Emre Abar xx,Harun Öztekin xx, Hasan Okan Baylan xx

Çine Madranspor: Engin Kaya x, Şuayip x, Bilal xx, Engin Gazal x (Dk. 46 Emre x), Elmin x (Dk. 89 Refik Koray ?), Suka x, Ahmet xx, Suat x, Sertaç x, Mert xx, Özkal x

Teknik Direktör: Erdoğan Özalp

Kışadasıspor: Emre xxx, Serhat xx, Mertcan xxx, Murat xxx, Ali xx, Devran xxx, İlhan xxx (Dk. 85 Berkay ?) (Dk. 90+5 Şahin ?), Remzi xxx, Semih xx (Dk. 83 Yusuf Ziya ?), Caner xxx, Cevdet xx

Teknik Direktör: Özcan Yüksel Terzi

Sarı kartlar: Mert (Çine Madranspor) Murat, Caner, Devran, Remzi, Yusuf Ziya (Kuşadasıspor)

Gol: Sertaç (Dk. 77) (KK) (Kuşadasıspor)

(MS-MB-S)



19.04.2017 18:11:31 TSI

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