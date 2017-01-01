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Turizm Haftası etkinlikleri başladı



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Safranbolu'da Turizm Haftası etkinlikleri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Tarihi Çarşıda bulunana Asmaaltında gerçekleştirilen etkinliklerde konuşan Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, "Turizm Haftası etkinliklerini Korumacılığın Başkenti, Dünya Miras Kenti Safranbolu'muzda başlatıyoruz. Safranbolu ilçemiz kültür mirasını korumasındaki üstün başarısından dolayı ülkemizde pek çok şehre örnek teşkil etmektedir. Asıl olan bundan sonraki süreçte bu kararlılığı sürdürebilmektir. İnşallah bizden sonraki nesillere bu mirası aynen aktaracağımıza inanmaktayım" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy ise, Özellikle Turizm Haftası kutlamaları içerisinde bir önceki yılla mukayese edilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Konuşmasına bir örnek vererek başlayan Başkan Aksoy, " Safranbolu'muz Türkiye turizmi açısından çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye turizminde sadece güneş, deniz turizminin yanında sırf bize özel, bizim tarihimizi ifade eden bir turizm odağı çok fazla yok. Biz Safranbolu olarak bu değerimizi geleceğe taşımak adına birinci önceliğimizi korumacılığa veriyoruz. Yani bunu sürdürdüğümüz sürece turizmimizi geleceğe taşıyabiliriz. Bunun için de devletimizin korumacılığa kaynak sağladığı kurumları ile sık sık çalışmalar yapmaktayız ve bunların Safranbolu'ya daha fazla kaynak ayırmalarını temin etmeye gayret ediyoruz. Bir örnek verecek olursak. Akçasu Deresinde bir ıslah projesi hazırladık. B ununla ilgili bir proje hazırladık ve bu yılki en yüksek düzeyde hibe yardımını aldık. Bu proje koruma kurulundan da geçti" dedi.

Tünel 1645 projesine de eğinen Başkan Aksoy konuşmasına şöyle devam etti; " Bu proje Safranbolu'nun 3. boyutunu ortaya çıkaracak. Safranbolu'nun gezi güzergahı olarak baktığımız bu süreci yine mikrolayt ile yukarıdan görünümünü, tünel 1645 ile de alt tarafından adeta kanyonların içerisinden geçerek yerin altının neleri içerdiğini gösterecek bir proje. Biz bu projeyi de çok önemsiyoruz. Ben bu vesile ile bu önemli çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyor, Turizm Haftasının hayırlı olmasını diliyorum."

Karabük Valisi Mehmet Aktaş ise, kentin sanayi yatırımıyla şehirleştiğini, bunun yanında bir kültür şehri olduğunu söyleyerek, "Bu şehrin bugüne kadar korunarak gelmesinde Safranbolulu vatandaşlarımızın büyük emeği ve katkısı vardır. Şehircilik anlayışı, mimari ve sosyal yapısıyla örnek bir şehir. Bu şehir el birliğiyle korunarak bugünlere gelmiştir. Bugün itibariyle artık dünya insanlığının malı haline gelmiştir. Bizlere düşen bu değeri layıkıyla koruyabilmek ve gelecek nesiller aktarmaktır." İfadesinde bulundu.

Konuşmanın ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy tarafından ödülleri verildi.

Ünsan Tülbentçi İlkokulu tarafından yapılan halk oyunları gösterisinin ardından, "Safran" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

(SOD -YE-Y)



19.04.2017 18:15:04 TSI

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