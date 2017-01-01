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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çan belediyesi geleneksel şehitlik gezileri başlıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:11
Çan belediyesi geleneksel şehitlik gezileri başlıyor
Çan belediyesi geleneksel şehitlik gezileri başlıyor

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi, Çanlı vatandaşları, tarihimle buluşturmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda uzman rehberlerin eşliğinde düzenlenen geleneksel şehitlik gezileri başlıyor.
Çan Belediyesi, düzenlemiş olduğu Geleneksel Şehitlik Gezileriyle 3 hafta boyunca yine yüzlerce vatandaşa, yarımadayı yerinde inceleyip, gezip görme ve bilgi edinme imkânı sunuyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Yıllardır devam eden ve geleneksel hale getirmiş olduğumuz şehitlik gezilerimizdeki asıl amacımız; aziz vatanımızın düşman çizmesi altında kalmaması için, gözlerini dahi kırpmadan canlarını feda eden 250 bin şehidimizin, ecdadımızın yattığı, koca bir destanın yazıldığı, bu kutsal toprakları yerinde inceleyip, tarih bilincimizi pekiştirerek, dünyaya bir kere daha tek yürek olduğumuzu, vatanımızın bir parçasını bile düşmana bırakmayacağımızı kanıtlayan, tarihimizin en şanlı zaferlerinden birini kazandığımız, üzerinden yıllar, asırlar geçse de asla unutmayacağımız ve dünyaya Türk Milletinin centilmenliğinin ispat edildiği Çanakkale Savaşlarının yapıldığı tarihi yarımadayı, hemşerilerimize gezip görme imkânı sunmaktır. Bundan sonraki yıllarda da şehitlik gezilerimizi düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.
Çan'da, 30 Nisan Pazar günü İstiklal ve Cumhuriyet Mahalleleri, 7 Mayıs Pazar günü Fatih, Atatürk ve Osmanefendi Mahalleler, 14 Mayıs Pazar günü de Karşıyaka ve Seramik Mahallelerindeki vatandaşlar geziye katılabilecek. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, muhtarlıklardan kayıt yaptırabilecekler.
(GD)

19.04.2017 18:19:49 TSI
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