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Başkan Karataş Kızılırmak ıslah projesini inceledi



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bölgenin en büyük yatırımlarından birisi olarak hayata geçirilen Kızılırmak ıslah projesinde çalışmalar sürüyor.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Kızılırmak şantiyesinde incelemelerde bulunarak şantiye şefi Haluk Tekce'den bilgi aldı. Çalışmaları hızlandırmak için yeni iş makinesi takviyesi yaptıklarını belirten Tekce, ikinci fore kazık makinesinin faaliyete geçmesi ile işlerin iki katı hızlandığını söyledi. Tekeli, fore kazık çalışmalarının Yeni Köprü ile Asya Köprüsü arasında tamamlandığını, sene sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

'Kızılırmak nehrinde tekneler gezecek"

Belediye Başkan Karataş, Kızılırmak ıslah projesinin Osmancık'ın görünümünü değiştirecek önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Projenin yatırım büyüklüğünün yanı sıra turizme sağlayacağı katkı bakımından da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Karataş, "Kızılırmak'ın ilçemizin merkezinden geçtiği 5 kilometrelik kısmında ıslah çalışmaları devam ediyor. İlçemizin en önemli ve en büyük yatırımı bu proje. Hem ilçenin görünümünü değiştirecek hem de turizme büyük katkı sağlayacak bir çalışma. Kızılırmak'ın yatağı genişletilerek iki kenarına duvar yapılıyor. Çalışma tamamlandığında önüne set yapılarak Kızılırmak'ta teknelerle gezinti yapılabilecek bir gölet oluşturulacak" dedi.

Kızılırmak üzerindeki Koyunbaba Köprüsünün tüm ayaklarının su içerisinde kalacak şekilde ırmak yatağının genişletileceğini kaydeden Karataş, asma köprünün yerine de yeni bir köprü yapılacağını ifade etti.

(İK-BÖ)



19.04.2017 18:20:53 TSI

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