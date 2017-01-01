YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Didim Vegan Fest'e katılacak kursiyerler belgelerini aldı

Didim Vegan Fest'e katılacak kursiyerler belgelerini aldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Didim Vegan Vegan festivali öncesinde yapılan atölye çalışmasına katılan kursiyerler belgelerini aldı.

Didim Belediyesi ve Türk Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan Didim Vegan Vegan festivaline katılacak kursiyerler için düzenlenen atölye çalışmasında eğitim alan kursiyerlere belgeleri dağıtıldı.

DİTAB toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Ne yapacağımız vegan-fest'in ne olduğunu vejetaryenin ne olduğunu eğitimlerde anladık. Böyle bir çalışma önemli oldu. Önemli bir şey yapıyoruz. Birçok festival var. Ulusal çapa gelmiş festivallerimiz var. Bu çok farklı; doğanın bize bahsettiklerini kendi elimizle insanlara sunacağız. Ruh ve felsefe içinde sunacağız. Önemli olan şu; yaşam felsefesini doğaya ve hayvana saygıyı sunacağız ve bu da başka bir sunuş şekli Öyle bir konuya başladık ki Avrupa'da inanılmaz çıkış yaptı. Bu bir sağlıklı yaşam felsefesi Öbür taraftan doğaya insana ve hayvana saygı duyma Kafamız sağlam, hissiyatımız sağlam ve fiziğimiz de güçlü geriye ne kaldı sağlıklı yaşam.. Hem sürdürebilir olması hem de insanların bu işe sarılması dolayısıyla kazancını da içine saklayarak bunu sürdürebilmek; tüm mesele bu. Burada kazandıklarımız aile bütçemize katacağız. Bu iki gün ama önümüzdeki yıllar içerisinde bu işi Tapınak ve çevresi dara kalacaktır. Alaçatı'daki gibi bir örnek olacak. Bu bir yarış; onlardan daha güzel ve tatmin edici şekilde biz bu işi başaracağız. Bu işin mutfağında bir çok kişi büyük emek harcadılar. Hazırlanan tanıtım filmleri İstanbul'da milyonun üzerinde insana ulaştı. Çok iddialı girdik. Birinci elimizdeki materyali diğeri de kendimize güveniyoruz. Bu tip organizasyonlar bizi daha çok birbirine bağlayacaktır"dedi.

Konuşmaların ardından Vegan Atölyesi eğitim çalışmasına katılan kursiyerler belgeleri Başkan Atabay tarafından verildi.

(HÇ-MB-Y)



19.04.2017 18:21:16 TSI

NNNN

