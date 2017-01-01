19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:13
'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması
'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Van'da düzenlenen 'Liseler Arası Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması Van finali yapılan sınavla son buldu.
Tarık Buğra'ya ait 'Küçük Ağa' ve Beydaba'ya ait 'Kelile ve Dimme' adlı kitaplarını okuyan öğrenciler, birincilik için sınava tabi tutuldu. İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen sınava ilçe birincisi olan öğrenciler katıldı. Her iki kitaptan oluşan 25 soruyu doğru cevaplayan Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencisi Serap Dilek, sınavdan birincilik elde ederek Van'ı temsil etme hakkı kazandı. İl birincisi olan öğrenciyi, idareci ve öğretmenleri ile birlikte makamında kabul eden Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, başarılı öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi. Şimşek, öğrencinin azim ve gayretini takdir ettiklerini belirterek, "İlçemiz açısından gurur verici bir başarı olmuştur. Bu başarısından dolayı öğrencimizi candan tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve işin öznesi olan öğrencimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.
Ödül verme programında Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Çiftci, Okul Müdürü İbrahim Şebap, Müdür Başyardımcısı Erkan Karatay, Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Minas ile yarışmada il birincisi olan Serap Dilek isimli öğrenci hazır bulundu.
(NÇ-MSA-Y)

19.04.2017 18:21:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çatak'ta 'Okuma Bayramı' etkinliği
YEREL

ÇATAK'TA 'OKUMA BAYRAMI' ETKİNLİĞİ
Van'da Otizm Farkındalık Ayı
YEREL

VAN'DA OTİZM FARKINDALIK AYI
Vali Taşyapan'dan taziye mesajı
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN TAZİYE MESAJI
Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım
YEREL

VAN RAHMET ELİ'NDEN 300 AİLEYE YARDIM
Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'İL KOORDİNASYON KURULU' TOPLANTISI
Van'da 'Bilgi ve Beceri' kursu
YEREL

VAN'DA 'BİLGİ VE BECERİ' KURSU
Van'da ahır çöktü, 40 hayvan telef oldu
YEREL

VAN'DA AHIR ÇÖKTÜ, 40 HAYVAN TELEF OLDU
Şehit Bahçe son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BAHÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit korucu için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT KORUCU İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Eşini öldürüp polise teslim oldu
YEREL

EŞİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE TESLİM OLDU
Çaldıran'da altyapı çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DA ALTYAPI ÇALIŞMASI
Van'da &quot;interaktif belediyecilik&quot; dönemi
YEREL

VAN'DA "İNTERAKTİF BELEDİYECİLİK" DÖNEMİ
Başkale Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
Van'da meyve ağaçları çiçek açtı
YEREL

VAN'DA MEYVE AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI
Başkale'deki parklarda düzenleme çalışması
YEREL

BAŞKALE'DEKİ PARKLARDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI
VASKİ'den altyapı çalışması
YEREL

VASKİ'DEN ALTYAPI ÇALIŞMASI
Van'da İran pazarı masaya yatırıldı
YEREL

VAN'DA İRAN PAZARI MASAYA YATIRILDI
Van'da 'online belediyecilik' dönemi
YEREL

VAN'DA 'ONLİNE BELEDİYECİLİK' DÖNEMİ
Van'da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI; 2 YARALI
Ağrı'daki terör saldırısı
YEREL

AĞRI'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Ağrı'da terör saldırısı
YEREL

AĞRI'DA TERÖR SALDIRISI
Ev yemeklerini çocuklar için mutluluğa dönüştürdüler
YEREL

EV YEMEKLERİNİ ÇOCUKLAR İÇİN MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜRDÜLER
İpekyolu'nda metruk binaları yıkma çalışması
YEREL

İPEKYOLU'NDA METRUK BİNALARI YIKMA ÇALIŞMASI
Van'da rehber öğretmenlere seminer
YEREL

VAN'DA REHBER ÖĞRETMENLERE SEMİNER
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü